OMS alerta para perigo de tentar atingir imunidade de grupo de forma natural: "Muitas pessoas teriam de morrer"

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou, mais uma vez, esta quinta-feira, para o perigo de tentar atingir a imunidade de grupo de forma natural contra o novo coronavírus. "Seria muito perigoso, muitas pessoas teriam de morrer", disse a epidemiologista Maria Van Kerkhove, na videoconferência de imprensa transmitida a partir da sede da organização, em Genebra, na Suíça.

A imunidade natural, que seria desenvolvida por uma parte significativa da população depois de ter sido infetada, é uma das formas de se adquirir imunidade de grupo contra uma doença infecciosa, no entanto tal implica a propagação propositada do vírus, o que consequentemente provoca uma sobrecarga no sistema de saúde de cada país visto um aumento de casos envolver também um aumento no número de internamentos.

A epidemiologista da OMS afirma que, na sua visão, apenas uma vacina será um tratamento "seguro e eficaz" contra a covid-19.