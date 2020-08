Land Rover Defender. Um ícone da marca que renasceu

A marca promete revolucionar o modelo, trazendo inovação aliada à tradição. A Carclasse é responsável pela comercialização do novo Defender que já está a ser um sucesso. Novas encomendas só podem ser entregues no início do próximo ano.

O novo modelo Defender da Land Rover reinventou-se e chegou ao mercado cheio de força e de nova tecnologia. A fórmula é simples: «A marca fruto da reestruturação profunda que tem feito nos últimos 10 anos renovou o seu modelo e está a aproximar a marca do mercado», garante, Carlos Apolinário, chefe de vendas da Carclasse. Ainda assim, admite que foi um desafio enorme em termos de engenharia e de design. «Tentou-se não perder o ícone mais emblemático da marca, a sua robustez e simplicidade, mas ao mesmo tempo, teve de se fazer a transição para o que é exigido atualmente à indústria automóvel: conforto, tecnologia, evolução».

O novo modelo foi encomendado pela Carclasse em março, em pleno estado de emergência, mas como explica Armanda Fernandes, General Manager da empresa, foi uma aposta ganha. «Essa aposta tem tudo a ver com o ADN da Carclasse e com a forma como estamos no mercado. Queremos estar sempre em primeiro lugar, sermos pioneiros e isso está relacionado com o ADN de quem lidera a empresa porque acredita que vai chegar sempre mais longe. Felizmente com muito trabalho e com muito esforço conseguimos», salienta.

E os números falam por si. Para quem quiser encomendar o novo modelo terá de esperar até ao início do próximo ano, uma vez que, os veículos que vieram para Portugal já foram todos encomendados. O Defender 90 encontra-se disponível a partir de 81.812 euros e o 110 a partir de 89.187 euros.

Qual o segredo? Aliar a tradição à inovação. «O novo Defender foi pensado para os mais aventureiros e curiosos, que apreciam os valores da comunidade e se esforçam por impulsionar a mudança». Mas não fica por aqui. «O perfil inconfundível é tão familiar como inovador. Parece resistente porque o é, com design prático e engenharia espetacular. Além do nome icónico, da forma e capacidades, o Defender pode ser personalizado para que os proprietários tirem o máximo partido da sua performance», refere a marca.

Aliado a isso há que contar com as inovações tecnológicas, como explica Carlos Apolinário. «Esta nova versão conta com suspensões pneumáticas adaptativas que no modelo antigo não era possível, caixas automáticas de sete velocidades, assistentes de controlo à distância, assistentes automáticos de reboque. E integração com telefone, GPS, internet», refere.

Mas apesar desta reinvenção, a marca não corta com o seu passado. O novo Defender é inconfundível graças ao seu perfil distinto com projeções dianteiras e traseiras mínimas para proporcionar ângulos excelentes de ataque e saída. Os designers reinterpretaram as marcas de identidade deste modelo para o século XXI ao proporcionar uma funcional presença angular com pequenas janelas alpinas no tejadilho, mas mantendo, simultaneamente, a tampa da bagageira com dobradiças laterais e a roda de reserva exterior que sempre caracterizou o modelo original.

«O novo Defender respeita o seu passado, mas não é limitado por este. Este é um novo Defender para uma Nova Era. A sua personalidade única é realçada pelo perfil distinto e proporções equilibradas, o que o torna extremamente desejável e muito capaz: um 4x4 visualmente atraente que conjuga a sua integridade de design e engenharia com um compromisso inabalável», revela Gerry McGovern, Chief Design Officer, da Land Rover.

É claro que a ligação afetiva marca aqui pontos. «A maioria dos interessados tem um valor afetivo a este modelo. E estamos a falar de um nicho de mercado que está à margem desta fase de pandemia».

Uma opinião partilhada por Carlos Apolinário. «Para quem tem capacidade para adquirir uma unidade destas irá sempre adquiri-lo, independentemente das circunstâncias porque é algo que vai perdurar no tempo».

Target definido

O target de potenciais compradores está bem definido como reconhece o responsável de vendas da Carclasse. Sexo masculino e abrange não só jovens da faixa etária dos 30 anos – já com alguma capacidade financeira com analogia ao passado porque algum familiar teve esse modelo – como também a faixa etária dos 40/50 anos. «O nosso trabalho passa por desmistificar que o modelo que era ultra conservador e ultra espartano evoluiu e mostrar que este modelo faz o mesmo que o outro. Ou seja, apesar de ser diferente é o mesmo», acrescentando que «a partir do momento em que os potenciais clientes experimentam ficam convencidos, porque o novo Defender tem aquilo que o outro não tinha: espaço, conforto e tecnologia», diz .

Modelos

O Defender 110 disponibiliza cinco, seis ou 5+2 lugares com um espaço de carga atrás da segunda fila de até 1.075 litros e de até 2.380 litros com a segunda fila rebatida. O Defender 90 foi concebido com seis lugares com o comprimento de um veículo compacto de cinco portas.

A gama dos motores a gasolina inclui um motor de quatro cilindros P300 e um potente P400 de seis cilindros com a eficiente tecnologia elétrica microhíbrida. Em alternativa, os clientes podem selecionar dois motores diesel de quatro cilindros (o D200 e o potente D240) com um consumo de combustível de 7,6 litros/100 km e emissões de CO2 de 199 g/km (NEDC correlacionado).

As inovadoras soluções de engenharia apoiam uma condução eficiente, com uma secção inferior plana que otimiza o desempenho aerodinâmico (proporcionar um coeficiente aerodinâmico de apenas Cd 0,38) e protege essa zona do veículo.

O novo modelo estará disponível nos designs de carroçaria 90 e 110. A versão 90 irá disponibilizar até seis lugares e versão 110 apresentará a opção de cinco, seis ou 5+2 lugares. A gama inclui os modelos Defender, First Edition e os Defender X topo de gama, bom como a versão base e os acabamentos S, SE e HSE. No entanto, os clientes poderão personalizar os seus os veículos, uma vez que, têm acesso a quatro pacotes de acessórios: Explorer, Adventure, Country e Urban.

«O novo Defender proporciona-nos a possibilidade de fazer as coisas de uma forma diferente, desafiar os limites e conseguir o impossível, sem perder o caráter e a autenticidade do original. Desde o início primou pela funcionalidade, de uma seleção de materiais à conectividade mais vanguardista. O resultado não é apenas o Land Rover com mais capacidades de sempre, é também um veículo realmente confortável e moderno que qualquer condutor irá adorar conduzir», refere Nick Rogers, Executive Director, Product Engineering, da Jaguar Land Rover.

Lançamento atípico

Ao contrário de outras ocasiões, a Carclasse optou, esta vez, por fazer o lançamento do novo modelo nas redes sociais, apostando assim no marketing digital. Para isso, divulgou uma série de vídeos com o influencer Pedro Bastos no Youtube. A ideia passou por recorrer «a uma pessoa que tem know-how e experiência de automóveis, que passe credibilidade, mas que traga status».