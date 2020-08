Acidente em Castelo de Vide provoca uma vítima mortal e deixa dois feridos

O óbito do homem de 80 anos foi declarado no local.

Um homem de 80 anos morreu na sequência do despiste de um automóvel, esta quinta-feira, em Castelo de Vide, distrito de Portalegre, de acordo com declarações de uma fonte da GNR ao Jornal de Notícias. Além da vítima mortal, o acidente provocou também dois feridos, um deles com gravidade.

O alerta foi registado às 16h39. O óbito da única vítima mortal foi declarado no local. Já o ferido grave, de 82 anos, e o ligeiro, de 85, foram ambos transportados para o Hospital de Portalegre.

No local estiveram 28 operacionais dos bombeiros e de Castelo de Vide, Portalegre e Nisa e membros da GNR, apoiados por 11 veículos.