Abertura de corredor aéreo do Reino Unido cria confusão no aeroporto de Faro

A confusão que ocorreu no aeroporto de Faro, esta quarta-feira, está a ser motivo de debate entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a ANA Aeroportos e os internautas. Foram partilhadas várias imagens nas redes sociais onde se pode ver centenas de pessoas, amontoadas, a aguardar no aeroporto de Faro para que o seu passaporte seja revisto, após a abertura do corredor aéreo do Reino Unido com o país, onde estão apenas dois colaboradores do SEF a trabalhar.

Depois de ter recebido diversas críticas, o SEF veio a público explicar que a situação foi "pontual" e que ocorreu apenas durante "uma hora" quando aterraram oito voos, "o que correspondeu a mais de 800 passageiros controlados na fronteira", esclarecem.

Segundo declarações de uma fonte do SEF ao Jornal de Notícias, a ANA Aeroportos ainda exige que o controlo documental de passageiros no Aeroporto de Faro seja realizado na chamada 'zona de inverno', "que não se encontra adequada a receber o exponencial crescimento do número de passageiros (+190%), após a abertura do corredor aéreo com o Reino Unido". "Esta zona de inverno contempla apenas cinco posições de controlo documental de passageiros na área de chegadas, não tendo a ANA Aeroportos ainda aberto a «zona de verão» que contempla 10 posições de controlo que permitiriam garantir maior celeridade no controlo de fronteira", acrescentou. Por outro lado, a ANA Aeroportos também já lançou um comunicado, onde lamenta que"a falta de recursos humanos do SEF cause impacto negativo nos passageiros que chegam ao aeroporto de Faro".

O SEF irá ser reforçado para garantir que a situação que ocorreu esta quarta-feira não se irá repetir. Para tal, serão contratados mais 12 inspetores, para controlar a entrada no país a partir do aeroporto de Faro, que vão começar a trabalhar na segunda-feira. Irão ainda entrar em funcionamento naquele aeroporto "16 e-gates de nova geração, que irão possibilitar um controlo de fronteira automatizado e em menos de 20 segundos (oito localizadas na zona das partidas e oito nas chegadas", pode ler-se numa nota do serviço ao Jornal de Notícias.