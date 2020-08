Alunos barricados e feitos reféns em escola na cidade de Berlim

A situação não é muito clara mas as autoridades pediram á população que reside perto da escola para ficar em casa.

Vários estudantes alemães foram feitos reféns na escola Max Taut Schule, em Berlim, esta sexta-feira, de acordo com a imprensa internacional. A polícia está no local a tentar perceber o que esteve na origem da situação e pediram à população que vive perto da instituição para não sair de casa até haver mais conclusões por parte das autoridades.

Um alarme de perigo disparou ás 10h00, alertando as autoridades. Alguns dos reféns utilizaram as redes sociais para explicar o ambiente sentido na escola. Muitos dizem estar "com medo" e a chorar".Estão também a ser partilhadas várias imagens junto à escola que mostram a polícia alemã armada.