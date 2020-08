Preço da eletricidade em Portugal desce 33% no segundo trimestre

Entre abril e junho, o preço esteve perto dos 23,26 euros/MWh (menos 33% em comparação com os três primeiros meses do ano). A análise à evolução do preço da eletricidade em Portugal indica que a quebra face a 2019 (totalidade do ano) excede já os 50%.

A análise à evolução do preço da eletricidade em Portugal indica que a quebra face a 2019 (totalidade do ano) excede já os 50%. Ainda assim, em junho registou-se uma recuperação do preço para valores inclusivamente acima do registado em março de 2020.

Recorde-se que em março e abril a ERSE aprovou medidas extraordinárias para o setor energético devido à pandemia. As medidas visavam, sobretudo, permitir que os consumidores em situação de redução de rendimentos ou os clientes empresariais com redução da sua atividade tivessem proteção contra interrupções e mecanismos para reduzir ou fracionar custos.

Esta medida permitiu mitigar os efeitos dos incumprimentos e das cessações de atividade, que poderiam mesmo colocar em risco a própria sustentabilidade do Sistema Elétrico Nacional (SEN) e do Sistema de Nacional de Gás Natural (SNGN).