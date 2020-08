Sete meios aéreos e mais de 150 homens combatem fogo em Oliveira de Azeméis

Um incêndio rural deflagrou às 13h50 desta sexta-feira em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro. As chamas estão a ser combatidas por 155 bombeiros e sete aviões, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), citada pela agência Lusa.

O fogo deflagrou em meio rural e "o vento forte não está a ajudar" à extinção das chamas, adiantou a mesma fonte. Mas “não há habitações em risco", acrescentou.

No local estão várias corporações do distrito de Aveiro, com um total 38 viaturas terrestres.