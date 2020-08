App StayAway Covid afinal já ficou disponível nas app stores

O Governo anunciou, quinta-feira, que a aplicação StayAway Covid iria estar disponível para download na próxima semana, mas atualmente já podemos encontrar nas lojas de aplicações dos nossos smartphones.

A aplicação é de caráter voluntário como realçou ontem a ministra de Estado Marina Viera da Silva e vai permitir rastrear de forma anónima, através de Bluetooth, se os utilizadores estiveram nos últimos 14 dias no mesmo local que alguém infetado.

O decreto publicado em diário da República a 11 de Agosto nomeia a DGS como responsável pelo tratamento dos dados pessoais que são apagados após 14 dias. O decreto diz ainda que a app "deve respeitar a legislação europeia e nacional aplicável à proteção de dados pessoais" e regula a intervenção do médico que introduz no sistema as informações do doente.