Jerónimo garante que Festa do Avante vai realizar-se e deixa critica a “tiques autoritários” de Rui Rio

O secretário-geral do PCP voltou a garantir, esta sexta-feira, que o partido "fará a Festa do Avante!" apesar dos que "se assanham" contra a sua realização. As declarações de Jerónimo de Sousa foram feitas num comício em Grândola, onde aproveitou também para criticar o líder do PSD.

"Rui Rio aproveita a aproximação da data da realização da Festa do Avante! para continuar a projetar os seus próprios tiques autoritários e antidemocráticos do 'eu quero, posso e mando', evidenciados nas suas conceções e proposta de revisão da Constituição da República e de subversão do regime democrático", afirmou.

"Faremos a Festa do Avante! porque ela se assume, no contexto político excecional que vivemos, um valor acrescido na afirmação da nossa vida democrática e o seu êxito será um contributo para a luta do nosso povo, para combater o medo, a resignação e dar força à luta em defesa dos salários, do emprego e dos direitos", afirmou.

Jerónimo de Sousa considera que está em curso "uma violenta ofensiva" contra uma festa "onde estão garantidas condições de segurança e tranquilidade".

"Coloquemos as máscaras no nosso rosto, protejamo-nos, mas não nos tapem os olhos em relação à situação social, ao desemprego, aos baixos salários, à ruína dos pequenos e médios empresários", acrescentou.