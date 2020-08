Região Norte foi a que registou maior número de novos casos

Portugal somou, nas últimas 24 horas, mais três óbitos relacionados com a covid-19, todos registados na Região de Lisboa e Vale do Tejo, no total já morreram 1.818 pessoas devido ao coronavírus.

De acordo com os dados divulgados este sábado pela DGS, foram também registados 374 novos casos de contágio, atualizando o número de infetados, contabilizados desde o início da pandemia, para 57.448.

A região Norte foi a que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 157 infeções confirmadas, contabilizando 20.614 casos. Na Grande Lisboa foram identificados 149 novos casos. A região Centro registou mais 23 casos. No Algarve confirmaram-se 37 novos contágios e no Alentejo mais três. Na Madeira surgiram quatro infeções e uma nos Açores.

Por outro lado, mas 210 pessoas foram dadas como tendo superado a doença, aumentando o número de recuperado para 41.766.

Atualmente estão internados 324 doentes, menos dez do que ontem, dos quais 40 estão nos cuidados intensivos, mais dois do que no balanço anterior.