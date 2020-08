Vida

29 de agosto 2020

"Há mães que só deixam as filhas saírem à noite porque vêm para o Foxtrot"

Joaquim e Hugo Gonçalves, pai e filho, gerem um dos mais emblemáticos bares de Lisboa. Situado nas imediações do Parlamento, o Foxtrot é um sítio onde muitas personalidades – em especial políticos, mas também músicos ou atores – gostam de descontrair e beber um copo ou dois depois do trabalho. Phil Collins já se sentou naquelas mesas e a entourage de Frank Sinatra foi lá comer bifes. Hugo diz que, se quisesse, forrava as paredes com fotografias de celebridades. Mas prefere manter a mística do Foxtrot: «O que se passa cá dentro não sai daqui».