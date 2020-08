Reino Unido prestes a voltar a colocar Portugal na lista negra?

O especialista em viagens e antigo jornalista da BBC Paul Charles, que diariamente analisa os casos de covid-19 pelo mundo, está a ser citado pela imprensa britânica que prevê a saída de Portugal do corredor aéreo do Reino Unido em breve.

"Infelizmente, Portugal está a voltar rapidamente para a zona vermelha. O Governo português está a preparar o estado de contingência a partir de 15 de setembro. Muito provavelmente será adicionado à quarentena do Reino Unido a 5 de setembro. A Grécia agora está âmbar. Itália tem os casos a aumentar mas ainda continua no verde", escreveu o líder de empresa de consultadoria de turismo.

1/2 Sat update: sadly #Portugal is fast heading back to red zone. Its Govt preparing State of Contingency from 15th Sept. Very likely to be added to #UK quarantine from 5th Sept. #Greece has now gone amber. #Italy cases rising but still green for now. @ThePCAgency pic.twitter.com/8c31tz2ahN