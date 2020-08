França regista 5.453 novas casos de covid-19 nas últimas 24 horas

O número de contágios em França, contabilizados desde o início da pandemia, subiu para 272.530, depois de terem sido registados 5.453 caos nas últimas 24 horas.

O número elevado é no entanto o mais baixo dos últimos dias, na sexta-feira, tinham sido contabilizadas 7.379 novas infeções e na quinta-feira tinham sido 6.111.

As autoridades de saúde francesas revelaram também que morreram mais seis pessoas, elevando para 30. 602 o número de mortos por covid-19 no país. Do total, 20.095 pessoas morreram em hospitais e 10.507 em instituições de apoio social, como lares.

Atualmente, estão internadas 4.530 infetados, 400 dos quais encontram-se nos cuidados intensivos.

Sublinhe-se que França é o terceiro país europeu com mais vítimas mortais. Apenas Espanha e o Reino Unido registaram mais óbitos associados ao coronavírus.