Serra de Sintra sujeita a condicionamento de trânsito devido a "elevado" risco de incêndio

A circulação de trânsito nas vias municipais que integram a Serra de Sintra estará, este domingo, sujeita a condicionamento.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Sintra refere que, ao contrário do que estava previsto – que era a interrupção da circulação de trânsito –, as vias em questão vão estar sujeitas a condicionamento. Esta alteração prende com a "descida do risco de incêndio de muito elevado para elevado".

A serra em questão integra uma região de proteção classificada sensível ao risco de incêndio florestal, e também caracterizada por um elevado número de visitas.

"Torna-se assim fundamental acautelar a sua proteção, manutenção e conservação considerados objetivos do interesse público, de âmbito mundial, nacional e municipal", refere a nota, que acrescenta que a situação será reavaliada de 12 em 12 horas, podendo a interdição ser agravada ou desagravada.