Cerca de 450 migrantes resgatados e escoltados até Lampedusa

Um barco com cerca de 450 migrantes foi intercetado, durante esta madrugada, na costa italiana, quando se encontrava em perigo de virar devido ao vento forte. Os mais de 400 migrantes que seguiam no barco foram resgatados pela Guarda Costeira e pela Guarda di Finanza e encaminhados até Lampedusa, onde alguns habitantes protestavam

Este desembarque surgiu depois de cerca de 500 pessoas terem chegado, nas últimas 24 horas, à ilha italiana, o que provocou uma nova emergência na localidade, que conta com um centro de acolhimento com capacidade para 200 pessoas e no qual estão agora instalados cerca de mil.

Já no sábado o autarca de Lampedusa, Totò Martello, enviou uma carta tunisino, Kasis Saied, na qual lhe dizia que ia chegar ao Norte do seu país com um barco, seguindo a rota dos migrantes vindos da Tunísia em sentido inverso.

"Estamos de joelhos com estas novas chegadas ao centro de acolhimento. A situação é insustentável. Ou o governo toma decisões imediatas ou isto atingirá toda a ilha. Será a administração que declarará diretamente a greve, fechando tudo. Não é possível continuar a suportar esta posição do governo", afirmou o responsável autárquico à comunicação social.

Até esta sexta-feira, tinha desembarcado este ano em Itália 17.985 migrantes.