A infeção que teima não ir embora

Ao contrário daquilo que se supunha, as pessoas que superaram a covid-19 continuam em perigo de voltarem a ser infetadas. Esta semana, na segunda-feira, investigadores chineses detetaram o primeiro caso de reinfeção. O paciente é um homem de 33 anos de Hong Kong que teve a segunda infeção confirmada num aeroporto quando regressava de uma viagem a Espanha.

Um dia depois, foram detetadas reinfeções na Europa, nos Países Baixos e na Bélgica. O doente holandês é um idoso com um sistema imunológico "deteriorado" e o caso belga trata-se de de uma mulher que teve uma recaída.

O virologista Pedro Simas já tinha explicado ao i que a reinfeção "faz parte da ecologia do vírus e, em termos pandémicos, não tem grande significado".

"Se isso fosse um problema grave, com impacto epidemiológico, era um problema que já era mais evidente, por exemplo, em lugares como Nova Iorque, em que já passaram cinco ou seis meses e já há mais de 20% de imunidade de grupo", acrescentou Pedro Simas.

Apesar de já terem sido reportados supostos casos de reinfeção, esta foi a primeira vez que uma equipa médica confirmou com testes médicos rigorosos.

Novas medidas em Espanha

Depois de ultrapassar os 400 mil diagnósticos, na segunda-feira, o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, ofereceu esta terça-feira apoio às regiões que decretem o estado de emergência para conter a pandemia e anunciou a mobilização de 2000 militares para auxiliar no rastreio de contágios.

"A evolução da curva da pandemia é preocupante e é preciso travá-la", admitiu Sánchez, acrescentando, contudo, que "não deve criar-se um medo que paralise o país".

Algo que também está a preocupar as autoridades de saúde espanholas é o regresso à escola. O governo decretou que o uso de máscara será obrigatório para todos os alunos com 6 ou mais anos de idade. Além desta medida, a temperatura corporal dos alunos também vai passar a ser controlada diariamente, deverão lavar as mãos pelo menos cinco vezes por dia e terão que manter um distanciamento físico de pelo menos 1,5 metros dentro da escola.

Recordes na França

Esta semana, a França bateu por duas vezes o recorde de novos casos desde o fim do confinamento. Na quinta-feira, registaram-se 6.111 novos casos de infeção.

Face a este preocupante aumento, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou, na quarta-feira, que o uso de máscara passou a ser obrigatório em todas as ruas de Marselha, em espetáculos ou no cinema. Os restaurantes passam a fechar às 23 horas. "A epidemia está a voltar e a espalhar-se por todo o país", alertou Castex. "Não estamos na situação grave que estávamos em março ou abril. Mas é preciso intervir agora, porque o crescimento pode ser exponencial".

No dia seguinte, o primeiro-ministro anunciou que o uso de máscara também vai passar a ser obrigatório em Paris e nas universidades francesas.

Estádios alemães sem público

Numa altura em que o país está a registar uma média de 1.500 novos casos por dia, a Alemanha endurece as medidas de prevenção ao coronavírus e, por isso, os governadores decidiram estender a proibição de público nos estádios até ao final de 2020.

Serão permitidas "exceções" em regiões onde a taxa de infeção for baixa por pelo menos uma semana e "se for garantido que os participantes vêm exclusivamente dessa região ou regiões vizinhas" onde a propagação é também contida.

O ministro do Interior e Desporto, Horst Seehofer, defendeu o regresso dos adeptos aos recintos desportivos. "A população não entende que muitas pessoas podem se mover em um espaço confinado, mas que uma partida de futebol com poucos espetadores afastados uns dos outros não é possível", disse ao jornal Augsburger.

Também foi decidido que será aplicada uma multa mínima de 50 euros a quem não cumprir regras de uso de máscaras dentro de estabelecimentos comerciais ou no transporte público, locais onde esta é obrigatória.

Após a reunião, Merkel afirmou que, "em geral, é justo dizer que enfrentamos bem a pandemia até agora". "No entanto, podemos ver que o número de infeções aumentou nas últimas semanas. Levamos muito a sério este aumento nos meses de verão".