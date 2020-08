Rio critica DGS e exige que Governo divulgue parecer técnico sobre Festa do Avante!

"Ridículo e inaceitável", considerou o líder do PSD.

Rui Rio utilizou o Twitter para criticar o facto de a Direção-Geral da Saúde (DGS) não divulgar o parecer técnico sobre a realização da Festa do Avante! e exige que o Governo o faça.

"Ridículo e inaceitável!", começou por escrever o presidente do PSD na rede social este domingo, depois de a DGS ter anunciado a entrega da versão final do parecer técnico sobre o evento ao PCP e remeter a divulgação do seu conteúdo para o partido, "se assim o entender".

“A insensata DGS está pura e simplesmente a gozar com todos nós. Em democracia, pior era impossível”, criticou.

“Impõe-se, agora, que o Governo, que tutela este serviço, faça a divulgação do documento para todos percebermos o que é que a DGS está a querer esconder”, defendeu Rio.

Recorde-se que, este domingo, a DGS informou que tinha entregado ao PCP o parecer final sobre a realização da Festa do Avante, na Atalaia, concelho do Seixal. No entanto, considerou que compete ao PCP, que solicitou o parecer técnico, divulgar o seu conteúdo "se assim o entender".

A nota da DGS foi divulgada já depois de o Presidente da República se mostrar preocupado com a indefinição de orientações para a realização do evento comunista. Marcelo lamentou que a cinco dias da sua realização não fosse conhecida "a posição das autoridades sanitárias sobre as regras" a serem aplicadas.