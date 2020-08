Criança de três anos ficou presa em papagaio e foi arrastada pelo vento de forma violenta | Vídeo

Uma criança ficou ferida, este domingo, durante um incidente num festival de papagaios na cidade de Hsinchu, em Taiwan.

As imagens, divulgadas nas redes sociais, mostram a menina, de apenas três anos, a ser projetada para o ar, devido ao vento forte, depois de ficar presa num dos papagaios, enquanto assistia a demonstrações durante o International Kite Festival.

A criança, que acabou por sofrer apenas ferimentos ligeiros, ascendeu vários metros e foi resgatada numa altura em que o vento acalmou.

Depois do incidente, o evento foi cancelado e a autarquia local pediu desculpas pelo sucedido.

As imagens do momento acabaram por se tornar virais na Internet.

#video #breaking



This happened during a kite festival in Taiwan.



The kid is ok..

🪂

put #SafetyFirst please