Costa diz que DGS vai divulgar regras da Festa do Avante durante briefing desta segunda-feira

Este domingo, a DGS informou que tinha entregado ao PCP o parecer final sobre a realização da Festa do Avante, no entanto, considerou que compete ao partido, que solicitou o parecer técnico, divulgar o seu conteúdo "se assim o entender".

O primeiro-ministro, António Costa, disse, esta segunda-feira, que as regras sanitárias da Festa do Avante! serão divulgadas durante a conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Segundo o que sei, a DGS notificou ontem o PCP das regras definidas e serão divulgadas hoje no briefing normal", disse Costa à entrada da rentrée do Partido Socialista (PS).

De realçar que o PCP informou que irá divulgar ainda hoje o plano de contingência da Festa do Avante! e revelou que a DGS considera que o evento preenche "condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias, nos numerosos espetáculos e festivais que se realizam pelo País ou simplesmente nas idas a centros comerciais”.

A nota da DGS foi divulgada já depois de o Presidente da República se mostrar preocupado com a indefinição de orientações para a realização do evento comunista. Marcelo lamentou que a cinco dias da sua realização não fosse conhecida "a posição das autoridades sanitárias sobre as regras" a serem aplicadas. Também Rui Rio utilizou o Twitter para criticar o facto de a DGS não divulgar o parecer técnico sobre a realização da Festa do Avante! e exigiu que o Governo o faça.