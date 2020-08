O vestido transparente que Miley Cyrus usou nos MTV VMAs

Miley Cyrus foi uma das celebridades cujo look não passou despercebido na gala dos MTV Video Music Awards de 2020, que decorreu ao ar livre em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A cantora, de 27 anos, não teve medo de arriscar e usou um vestido transparente.

Mas não foi apenas o look da artista que a fez brilhar. Miley atuou num palco instalado no topo de um prédio da cidade e apresentou pela primeira vez ao vivo o single ‘Midnight Sky’. Para a atuação, a artista surpreendeu ao levar a bola gigante conhecida no videoclip do tema 'Wrecking Ball'.