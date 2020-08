Namorada de Brad Pitt é casada mas o marido não se importa com o relacionamento com o ator

Depois de surgirem rumores de que Brad Pitt está a viver um romance com a Nicole Poturalski, a imprensa internacional tem vindo a revelar detalhes sobre a vida da modelo.

Recentemente foi destacado que a jovem, com 27 anos, se encontra numa relação “aberta”. A modelo alemã é casada há oito anos com Roland Mary, de 68 anos, com quem tem um filho de sete anos. Segundo uma fonte citada pelo Daily Mail, o marido não se importa com o namoro da mulher.

"Eles ainda são casados, mas podemos descrever esta relação como um 'casamento aberto'", disse, acrescentando que Mary já foi casado várias vezes e não tem ciúmes.

Segundo a mesma publicação, a modelo e Pitt ter-se-ão conhecido no restaurante de Roland Mary, em 2009, quando o ator filmava o filme Sacanas sem Lei.