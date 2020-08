DGS divulga parecer técnico para Festa do Avante!

O parecer técnico elaborado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a festa do Avante! foi conhecido esta segunda-feira.

As autoridades de saúde avisam que a lotação máxima será de 16.563 pessoas e que até aos dez anos não será preciso usar máscara durante o evento.

A organização deverá garantir que todos os trabalhadores tenham “equipamentos de protecção individual (EPI) adequados às respectivas funções”.

Já o consumo de álcool está proibido a partir das 20h – uma regra que pode ser “excecionada” durante as refeições.

O Partido Comunista Português defendeu que as regras elaboradas pela DGS para o Avante! são mais exigentes do que em relações a outras iniciativas. Em comunicado, o partido considera a Festa do Avante! tem "sido pretexto para uma gigantesca operação reaccionária que mais que a Festa, visa atacar o PCP e sobretudo abrir caminho à limitação do exercício de direitos e liberdades dos trabalhadores e do povo".