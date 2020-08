Kanye West coloca decisão nas mãos de Kim Kardashian: "Ou eu ou a tua mãe"

A candidatura à Casa Branca parece não ser a única coisa que está tremida na vida de Kanye West. Depois de seis anos de casamento com Kim Kardashian, a relação dos dois parece estar a passar por uma fase menos boa em que a hipótese de um divórcio não parece estar excluída.

Segundo a imprensa internacional, o casal continua em clima a de guerra e, desta vez, por causa da sogra do cantor, Kris Jenner.

"Ele acredita que o facto de a Kris não sair de casa deles tem sido prejudicial à relação e que ela é causadora de grande parte dos problemas entre eles", contou uma fonte à imprensa internacional, acrescentando que Kanye West acredita que em vez de tentar ajudar na relação, a mãe da esposa acrescenta novos problemas.

"Ele sabe que não é nenhum santo e que tem muitas coisas para resolver no casamento com a mulher, mas parece que quando tudo está encaminhado, a Kris piora as coisas. Por isso já fez um ultimato à Kim e disse: ‘Tens de escolher... ou a tua mãe ou eu’", acrescentou a mesma fonte.

O casal, que tem quatro filhos em comum, já tentou salvar o casamento de várias formas, tendo passado por terapia conjunta e o cantor chegou mesmo a isolar-se no rancho da família de forma a dar algum tempo à relação. O rapper não escondeu os problemas na altura do anúncio da sua candidatura à Presidência dos EUA, assumindo que estava também a travar uma batalha contra a depressão.