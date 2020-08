Sobe para 64 o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus em Vila Verde

Registaram-se mais dois casos de covid-19 no concelho.

O número de pessoas diagnosticadas com covid-19 em Vila Verde subiu, esta segunda-feira, para 64. A informação foi avançada à agência Lusa, ao final do dia, pelo presidente da câmara municipal, que acrescentou que a situação estava a ser “acompanhada de perto” e com “indicadores favoráveis”.

O autarca explicou ainda que o ATL que tinha sido encerrado devido ao surto de covid-19 “já está em condições de abrir” e que todos os utentes e funcionários foram testados e deram negativo, “A situação está para já controlada”, garantiu à agência Lusa.

"Estamos a fazer muitos testes, temos as ligações assinaladas e todos os possíveis contagiados acompanhados de muito perto. Neste momento é uma situação que nos preocupa mas há indicadores favoráveis, como todos os casos positivos estarem dentro da população vigiada", disse o autarca.