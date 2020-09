Cultura

31 de agosto 2020

Escolha a música que Nicholas Ratcliffe vai tocar na rentrée do Palco SOL

Setembro está de volta e com ele traz o regresso da rubrica Palco SOL. Nicholas Ratcliffe volta a tocar em direto às 22h de sábado no Facebook do SOL para os nossos leitores, que são convidados a escolherem uma das músicas sugeridas pelo guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma. Já votou na sua preferida? Tem até às 24h de quarta-feira para o fazer.