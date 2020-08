Cristiano Ronaldo mostra “orgulho” na seleção em nova fotografia

Cristiano Ronaldo partilhou, esta segunda-feira à noite, uma fotografia ao lado de Pepe, ambos com equipamento da seleção, para sublinhar o seu “orgulho” em estar de volta à equipa comandada por Fernando Santos.

"É sempre um orgulho estar de volta à seleção nacional e defender o símbolo da nação de todos os portugueses!", escreveu no Instagram.

A fotografia foi tirada no treino da seleção nacional, que começou hoje a preparar o jogo de sábado com a Croácia, do arranque da Liga das Nações.

O selecionador Fernando Santos contou com os 25 jogadores convocados, entre eles os estreantes Rui Silva, guarda-redes do Granada, e Francisco Trincão, transferido recentemente do Sporting de Braga para o FC Barcelona.

Recorde-se que a seleção nacional, devido à covid-19, ainda não disputou qualquer jogo este ano. O último encontro aconteceu a 17 de novembro de 2019, quando Portugal ganhou por 2-0 no Luxemburgo, ficando qualificada para a fase final do Euro2020, entretanto adiado para 2021, também devido à pandemia.