As arrogâncias do primeiro-ministro parecem imparáveis, com as sondagens conhecidas, e até se deu ao luxo de contratar como chefe de gabinete Vítor Escária, uma das figuras mais conhecidas da segunda linha influente de Sócrates.

Agora que a sua vergonha parece completamente afastada, só haveria a hipótese de o eleitorado ver o que se passa, a tempo de impedi-lo.