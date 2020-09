Após apelo emotivo, Sharon Stone dá novidades sobre estado de saúde da irmã

Sharon Stone partilhou com os seus seguidores novidades acerca do estado de saúde da sua irmã, depois de, no passado mês de agosto, ter utilizado as redes sociais para fazer um apelo emotivo aos fãs.

Depois de Kelly, irmã da atriz, testar positivo para a covid-19, visivelmente emocionada, a estrela de Hollywood apelou a que todos usassem máscara e se protegessem contra o novo coronavírus. Na altura, Kelly foi mesmo hospitalizada e o facto de sofrer de lúpus acabou por tornar a situação mais preocupante.

Agora, Shraon Stone revelou que a irmã e o cunhado, que também estava infetado, conseguiram recuperar.

"A minha irmã, Kelly, e o seu marido finalmente testaram negativo para a Covid-19 hoje pela primeira vez", escreveu no Twitter, numa mensagem onde agradece a todos os seus fãs o apoio que lhe têm dado nas últimas semanas.