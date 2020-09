Aumento do salário mínimo? Forum da Competitividade diz que não deveria ser para já

O Forum para a Competitividade reiterou, esta terça-feira, que a o Salário Mínimo Nacional (SMN) não deveria aumentar. “Como já tínhamos recomendado, a subida da taxa de desemprego acima dos 7% deveria desencadear uma interrupção automática da subida extraordinária do salário mínimo”, referem os responsáveis na nota de conjuntura referente ao mês de agosto, publicada hoje.

Os responsáveis defendem que o valor do SMN deve estabilizar devido à taxa de inflação, “que está praticamente a zero”, e também devido ao “sector com a maior percentagem de trabalhadores com salário mínimo, o do alojamento e restauração, é o que mais tem sofrido com a pandemia”.

Os responsáveis pelo Forum da Competitividade defendem assim que, no atual contexto, o aumento do salário mínimo “pode trazer mais desemprego e falências” e que a alternativa seria, na sua opinião, o Estado dar apoio direto aos trabalhadores que ganham o SMN. “Mas, havendo recursos para tal, seria prioritário garantir que todos os novos desempregados estão a receber subsídio, o que não parece ser ainda o caso”, sublinham.