La Casa de Papel. Rua da Bica foi hoje o local de filmagens da série

O aparato era grande: afinal, qualquer série que envolva a chancela da Netflix tem a particularidade de primar pelo secretismo. Ainda para mais se falarmos de uma das grandes estrelas da companhia: La Casa de Papel. As gravações da série espanhola que se transformou num sucesso de audiências a nível mundial estão a decorrer e hoje foi a vez de Lisboa se tornar um dos cenários da trama. A partir das 10h00 tornou-se impossível transitar na Rua da Bica, que foi vedada devido às gravações. Nas extremidades da rua atravessada pelo elétrico da Bica acumulavam-se dezenas de carrinhas e foi até possível ver passar jovens figurantes vestidos de igual.

Ao longo do dia, alguns dos atores foram partilhando imagens no Twitter da passagem das rodagens pela cidade. Úrsula Corberó, que interpreta o papel de Tóquio e é uma das protagonistas da trama, foi uma das atrizes a participar nas filmagens de ontem. Também o ator Miguel Ángel Silvestre (Sense 8), que se junta ao elenco nesta temporada para dar vida a Sky Rojo, parece aparecer de costas num vídeo partilhado naquela rede social, dentro do elétrico, ao lado da atriz. Contudo, há outros internautas que partilharam as imagens que garantem que se trata antes de Miguel Hérran (Rio), o par romântico de Úrsula Corberó na série.

No início de agosto, a Netflix já revelara que as filmagens da quinta e última temporada iriam decorrer em Espanha, Portugal e Dinamarca. Para lá de Miguel Ángel Silvestre, também o ator Patrick Caiado se junta à derradeira temporada da série iniciada com o roubo da Casa Nacional da Moeda de Espanha, em Madrid.

A série estreou-se em maio de 2017 e acompanha um grupo de ladrões liderados por um pouco usual génio do crime que responde pelo nome de código de O Professor (Álvaro Morte). O público rendeu-se em massa às aventuras do grupo e La Casa de Papel tornou-se a série mais popular da Netflix não falada em inglês. Criada pelo produtor e argumentista Aléx Pina, La Casa de Papel conta com com produção de Cristina López Ferraz e Jesus Colmenar, que é também um dos realizadores. Itziar Ituño, Pedro Alonso e Belén Cuesta, para além de todos os atores já citados, fazem parte do elenco.