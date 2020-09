Incêndio em zona histórica de Lisboa deixa 13 pessoas desalojadas

Um incêndio deflagrou, esta terça-feira, na zona história de Lisboa. Segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, citado pelo jornal Correio da Manhã, o incêndio teve início nas águas furtadas de um dos edifícios da Rua das Gaivotas, alastrando depois a mais cinco edifícios adjacentes.

"Estamos a proceder ao combate de pequenos focos que estão ainda ativos", disse a mesma fonte durante a tarde.

Segundo informou o comandante responsável, há 13 pessoas desalojadas para as quais a proteção civil está a "tratar" de arranjar um local onde pernoitarem.

“Os edifícios velhos são, por norma, feitos de madeira, o que ajuda à propagação do fogo. O início do incêndio deu-se no piso superior, que alastrou para a cobertura que tem subtelha que é muito impermeabilizante, o que deu trabalho para que a água entrasse no telhado”, disse o responsável, em declrações aos jornalistas.

Não há registo de feridos e as causas do incêndio estão ainda para apurar. O alerta para o incêndio foi dado pelas 17h20 e, no local, estiveram, pelo menos, 40 operacionais.