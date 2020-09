Cadáver de produtor da música 'I Like To Move It' encontrado em praia de Miami

Recorde-se que, recentemente, o DJ tinha sido detido devido a uma queixa feita contra ele, na qual a vítima alegava que tinha acordado toda nua em casa de Morillo depois de ter resistido a avanços por parte do músico.

O DJ Erick Morillo morreu, esta terça-feira, segundo avança o site TMZ. Segundo a publicação norte-americana, o cadáver do produtor foi encontrado durante a manhã junto a uma praia em Miami, no estado norte-americano da Flórida.

O produtor ficou mais conhecido pelo tema I Like To Move It, que, apesar de ter sido lançado em 1993, se tornou um hit mundial devido à saga Madagáscar, que lançou o seu primeiro filme em 2005.

Entre vários prémios, Erik Morillo venceu o de melhor DJ de house, atribuído em Ibiza, em 2003, e também o galardão de melhor DJ internacional, em 2002.

