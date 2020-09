Segundo o Público, a quem Ângelo Pereira, líder do PSD de Lisboa, concedeu recentemente uma entrevista, ‘Isaltino Morais (presidente da Câmara de Oeiras, na qualidade de independente) foi um grande autarca do PSD, um autarca modelo’.

Ficamos assim a saber que, para o líder do PSD de Lisboa, segundo o Público, o autarca modelo deve ter as condenações em tribunal de Isaltino Morais, e fazer depois com relativo sucesso as manobras dilatórias para não cumprir a condenação.