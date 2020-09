Homem agride pai de 70 anos com ferro na Charneca da Caparica

Vítima foi encontrada no chão, com a cabeça ensanguentada.

Um homem, de 44 anos, foi detido pela GNR, em fragrante delito, pelo crime de violência doméstica contra o pai, de 70 anos, na Charneca da Caparica.

De acordo com um comunicado da força de segurança, emitido esta quarta-feira, “na sequência do acionamento de aparelho de teleassistência, os militares da Guarda deslocaram-se ao local da ocorrência e encontraram a vítima, um homem de 70 anos, deitada no chão, com a cabeça ensanguentada, e o filho com um ferro na mão, tendo sido de imediato detido em flagrante delito”

Segundo a mesma nota, o agressor encontra-se detido nas instalações da GNR e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial esta quarta-feira no Tribunal Judicial de Almada, para aplicação das medidas de coação.

A GNR relembra que o serviço de teleassistência, da responsabilidade da Cruz vermelha Portuguesa (CVP), garante uma resposta imediata em situações de emergência/urgência e segurança através do simples acionar de um botão pelo utente, que permite o contacto com o Contact Center da CVP que, por sua vez, contacta com as Forças de Segurança e serviços de emergência.