Mariah Carey recorda entrevista "desconfortável" com Ellen DeGeneres em que foi forçada a assumir que estava grávida

Ellen DeGeneres continua envolvida em polémica. Depois de vários funcionários se terem reunido e apresentado várias queixas contra o ambiente que se vive nos bastidores do seu famoso talk show, foi a vez de Mariah Carey recordar uma entrevista com a apresentadora que a deixou desconfortável.

Tudo aconteceu em 2008. Na altura, a cantora estava grávida e queria manter segredo. No entanto, a apresentadora pressionou-a a dizer se estava ou não grávida, oferecendo-lhe champanhe. "Eu não acredito que fizeste isso comigo, Ellen", disse a artista durante a entrevista, que agora recordou. “Vamos brindar ao facto de não estares grávida, caso não estejas”, disse na altura Ellen Degeneres.

Maria Carey acabou por pedir desculpas e não bebeu o champanhe. A cantora brincou dizendo que não bebia antes das três da manhã. Ainda ssim, Ellen acaba por revelar que a cantora está efetivamente grávida sem o seu consentimento.

Agora, a cantora recorda o momento e admite que se sentiu “desconfortável”.

"Eu estava extremamente desconfortável com esse momento", começou por dizer à Vulture. "É tudo o que eu posso dizer. E tive um momento difícil ao lidar com as consequências disso. Não estava pronta para contar a ninguém porque já tinha tido um aborto", sublinhou. Pouco tempo depois da entrevista a cantora acabou mesmo por sofrer um aborto.

Mariah diz que esperava mais empatia por parte de Ellen e que não soube como reagir . "O que podia fazer naquela situação?", questionou.

Recorde-se que a artista é mãe de gémeos, um rapaz e uma rapariga, com 10 anos.