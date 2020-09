Casal português assassinado na África do Sul

Um casal de comerciantes madeirense foi encontrado morto no seu negócio de restauração, em Christiana, província do Northwest, em África do Sul, onde estavam emigrados há 50 anos.

As vítimas, Dinis Fernando, de 74 anos e Maria Gorete Silva, de 71, foram assassinados com golpes de faca e foram encontrados amarrados, dentro do estabelecimento.

Segundo a polícia sul-africana, o alerta foi dado na manhã de domingo. A polícia está a investigar o crime, cuja motivação ainda não é “conhecida”.

Em declarações ao Jornal da Madeira, a filha do casal contou que os pais abriram o restaurante de manhã, como era habitual. Terá sido uma pessoa que passava na rua, e que estranhou estar um par de sapatos à entrada e uma porta de segurança entreaberta, a dar o alerta.