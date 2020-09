Imagem de crianças à porta de restaurante nos EUA para conseguirem assistir a aulas online torna-se viral

Uma fotografia de duas meninas sentadas à porta de um restaurante está a tornar-se viral nas redes sociais. A imagem, que gerou também uma onda de solidariedade, retrata duas estudantes que estão sentadas à porta de um estabelecimento por forma a poderem utilizar o wi-fi e, desta forma, conseguirem participar nas aulas online.

Na imagem, captada por um dos funcionários do restaurante Taco Bell, é possível ver as duas meninas sentadas no chão, com os computadores no colo e com papel e caneta à sua frente, no passeio. Alguns funcionários foram falar com elas para perceber se podiam ajudar.

Depois de partilharem a fotografia das estudantes, alguns responsáveis locais decidiram tentar remediar a situação e prontificaram-se a ajudar agrupamento de escolas das duas irmãs, que se comprometeu em arranjar-lhes um 'hotspot' de forma a que elas conseguissem aceder à internet sem problemas.

Um responsável do condado de Monterey, no estado da Califórnia afirmou que era preciso “fazer melhor e resolver esta divisão digital de uma vez por todas, para todos os estudantes da Califórnia". Em entrevista à CNN, Luis Alejo afirmou que esta situação era “uma vergonha”, tendo em conta que o estado é a “capital tecnológica do mundo”. Recorde-se que é neste estado norte-americano que se situa Silicon Valey, o epicentro do empreendedorismo e que alberga empresas como o Facebook e a Google.