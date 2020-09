Ordem dos Médicos dá parecer positivo a novo curso de Medicina da Católica

A Ordem dos Médicos (OM) deu um parecer positivo ao curso de medicina da Universidade Católica Portuguesa (UCP), que foi acreditado “condicionalmente por um ano”, segundo o presidente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) disse ao Jornal de Notícias.

Esta é uma mudança de posição da OM, que se tem manifestado contra a abertura de um curso de medicina no ensino privado, argumentando que as suas maiores preocupações estão relacionadas com a degradação da qualidade do ensino e com um possível excesso da oferta formativa pré-graduada que depois não encontra correspondência no acesso à especialidade médica.

O presidente da A3ES, Alberto Amaral, explicou que, quanto ao novo curso, “há melhorias a fazer, mas é mais que possível fazê-las num ano”.

Recorde-se que a proposta da UCP para um novo curso foi chumbada em dezembro com um pareceres negativos da Ordem dos Médicos e da comissão de avaliação nomeada pela agência. O projeto recebeu, entretanto luz verde e, segundo Alberto Amaral, uma das melhorias é "o aumento das unidades de saúde onde os alunos podem estagiar".