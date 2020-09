Dois anos depois, Cristina Ferreira regressa ao estúdio do 'Você na TV'

A apresentadora esteve no estúdio para receber algumas das pessoas que levou consigo para a estação de Queluz.

Cristina Ferreira regressou aos estúdios do programa Você na TV, da TVI, esta quarta-feira.

A apresentadora, que deixou o formato há dois anos, esteve nos bastidores para receber algumas das pessoas que levou consigo para a estação de Queluz, nomeadamente Ruben Vieira, mais conhecido por Ben, e os comentadores da rubrica Crónica Criminal Vera de Melo, António Teixeira e Vítor Marques.

"Cristina dá as boas-vindas aos novos elementos do 'Você Na TV'", lê-se na legenda de uma fotografia partilhada nas redes sociais do programa.

Também a apresentadora utilizou a sua página pessoal para partilhar o momento em que voltou a abraçar Manuel Luís Goucha no estúdio. “Tudo a compor-se”, escreveu.