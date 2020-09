Nova polémica nos EUA com polícia a matar homem negro com 20 tiros nas costas

Um afro-americano morreu depois de ter sido baleado pelas costas mais de 20 vezes pela polícia norte-americana, esta segunda-feira à tarde, no Bairro de Westmont em Los Angeles.

Dijon Kizzee, de 29 anos, estava a andar de bicicleta quando a polícia o mandar por alegadamente ter violado uma regra do código da estrada.

É a partir daqui que as versões do Departamento da Polícia de Los Angeles e do advogado da família de Kizzee diferem.

O porta-voz da esquadra local, Brandon Dean, alega que o homem, após ordem de paragem, saiu da bicicleta e fugiu, pelo que os agentes deram início a uma perseguição. O responsável referiu ainda que os disparos foram feitos depois de Dijon Kizzee ter atirado uma arma semiautomática, embrulhada num pano, para o chão e de ter dado um murro num dos polícias.



Sobre a violação do código da estrada que o homem não terá respeitado, Brandon Dean disse não saber em concreto de qual se tratava, nem quantos disparos tinham sido feitos, admitindo, no entanto, terem sido pelo menos vinte.

Por outro lado, Benjamin Crump, o advogado da família de Dijon Kizzee e que também representa as famílias de George Floyd e de Jacob Blake, alegou que a situação não decorreu dessa forma. "Eles dizem que ele fugiu, deixou cair um pano e tinha uma arma. Não pegou nela mas os polícias balearam-no mais de 20 vezes pelas costas e depois abandonaram-no durante horas", escreveu no twitter.

#DijonKizzee, a 29yo Black man, was fatally shot by @LASDHQ deputies. Cops stopped him while riding his bike for alleged “vehicle code violation.” They say he ran, dropped clothes and handgun. He didn't pick it up, but cops shot him in the back 20+ times then left him for hours. pic.twitter.com/CF1hVihywv