Vídeo mostra homem a raptar menina em estação de serviço quando mãe estava a pagar

Pai estava no interior do carro e também não se apercebeu do rapto da filha.

Um homem foi apanhado pelas câmaras de videovigilância de um posto de abastecimento em Boryspil, a cerca de 40 quilómetros de Kiev, na Ucrânia, a atrair uma menina, de quatro anos, para o seu carro, enquanto a mãe da criança estava a pagar o combustível.

Nas imagens, gravadas na segunda-feira, pode ver-se um homem a parar ao lado da menina e a convencê-la a entrar no seu carro.

O homem pega na menina e coloca-a no banco de trás de um automóvel branco, e segue caminho sem causar qualquer alarme.

Entretanto, logo a seguir é dado o alerta pelos pais. O pai estava dentro do carro da família, enquanto a mãe pagava o combustível e a menina olhava para os brinquedos da loja da estação de serviço, e também não se apercebeu de nada.

O vídeo com as imagens do raptor foi logo publicado pelo ministério do Interior ucraniano nas redes sociais para ajudar na operação de caça ao homem pelas autoridades policiais.

Em menos de duas horas após o crime, o homem foi capturado, junto ao aeroporto. A criança não apresentava ferimentos, pelo menos visíveis, e foi entregue aos pais.

O indivíduo, de 29 anos, foi detido e confessou à polícia que tinha sequestrado a criança com intenções criminosas.