Grupo de moradores organiza marcha automóvel contra a realização da festa do Avante!

Um grupo de moradores do Seixal convocou uma marcha lenta em automóvel para quinta-feira de forma a mostrar o descontentamento em relação à realização da Festa do Avante!

Uma das organizadoras do eventou explicou à agência Lusa que a marcha é “apartidária” e que vai ter início pelas 18h no Complexo Desportivo Carla Sacramento terminando na rua Infante D. Augusto, na Amora, a freguesia onde entre os dias 4 e 6 de setembro se realiza o evento organizado pelo Partido Comunista.

"Nós estamos bastante indignados com a situação que o evento pode trazer com muitas pessoas a afluir ao Seixal", explicou à Lusa uma das moradoras.

"Temos estado atentos ao 'feedback' das pessoas da Amora e estão bastante indignadas. Umas vão optar por sair das suas casas durante esses dias e outras vão ficar privadas da liberdade por questões de segurança e cautela, portanto, além de criar um sentimento de preocupação à saúde pública, também cria um sentimento de injustiça nas pessoas", afirmou Sónia Alves.

A responsável pela marcha “Seixal Sim Covid Não” fez questão de salientar que os moradores não estão contra a festa, mas sim contra a sua realização este ano.

"As próprias pessoas, os residentes do concelho da Amora, já foram frequentadores e eu própria participei durante 18 anos. Era sempre um evento alegre, com cultura e tudo o que é descrito pelo Partido Comunista Português (PCP), mas temos que perceber que estamos num contexto muito delicado da saúde pública", defendeu.