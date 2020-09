PS quer Costa Silva no Parlamento para "audição urgente"

O grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) requereu, esta quarta-feira, uma “audição urgente” de António Costa Silva na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Os socialistas consideram que este é o “momento adequado para transferir o debate para a Assembleia da República, de modo a tornar esta abordagem ainda mais abrangente, com reflexão mais diversificada, baseada em diferentes visões de distintos quadrantes políticos, capaz de ajudar a gerar um entendimento vasto e um consenso sólido a favor do país".

O plano de recuperação económica 2020/2030, elaborado pelo gestor, recebeu 1153 propostas de contributo durante o período de discussão pública, que terminou no passado dia 21.

O documento está dividido em dez “eixos estratégicos, que são a Rede de Infraestruturas indispensáveis; qualificação da população, a aceleração da transição digital, as infraestruturas digitais, a Ciência e Tecnologia; Saúde e o futuro; Estado Social; Reindustrialização do país; Reconversão industrial; Transição energética e eletrificação da economia; Coesão do território, Agricultura e Floresta; Novo paradigma para as cidades e a mobilidade; e Cultura, Serviços, Turismo e Comércio.