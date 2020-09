Efemérides de 3 de setembro

1513 Azamor, no Norte de Marrocos, foi conquistada há 507 anos pelas forças de D. Jaime, duque de Bragança – e seria abandonada pelos portugueses em 1541, por decisão de D. João III.

1539 Foram aprovados há 481 anos os estatutos da Companhia de Jesus, apresentados por Inácio de Loyola (1491-1556) ao Papa Paulo III (1468-1549, entronizado em 1534).

1758 Foi há 262 anos o alegado atentado contra D. José (1714-77, a reinar desde 50), na origem da execução dos Távoras.

1759 A abolição da Companhia de Jesus pelo Marquês de Pombal, com os jesuítas expulsos do país, teve lugar há 261 anos.

1783 Assinatura há 237 anos do Tratado de Paris, entre os EUA e o Reino Unido, que pôs termo à Guerra da Independência da América do Norte, iniciada em 1775.

1884 Foi inaugurado há 136 anos o Casino da Figueira da Foz, chamado até há uns anos de Peninsular.

1976 Cessou há 44 anos a publicação do Jornal do Comércio, lançado a 17 de outubro de 1853.

1979 Fidel Castro (1926-2016), líder revolucionário cubano entre 1959-2008, inaugurou há 41 anos em Havana a cimeira do Movimento Não Alinhado.

1992 O programador franco-iraniano Pierre Omidyar criou há 28 anos o Auction Web, designação inicial do eBay, site de leilões, cuja designação definitiva surgiria em 1995.

2010 Foi conhecida há 10 anos a sentença do processo Casa Pia, com a condenação a prisão de Carlos Silvino (18 anos), Carlos Cruz (7), Ferreira Diniz (outros 7), Jorge Ritto (6 anos e 8 meses), Hugo Marçal (6 anos e 2 meses) e Manuel Abrantes (5 anos e 9 meses).

2017 A Coreia do Norte anunciou há 3 anos ter testado, com sucesso, uma bomba de hidrogénio desenvolvida para ser instalada num míssil balístico intercontinental (aterrorizando aparentemente Trump), no mesmo dia em que a Coreia do Sul iniciou manobras militares que envolveram mísseis balísticos, em resposta ao ensaio nuclear do Norte.

2019 O Parlamento britânico aprovou há 1 ano tratar de uma lei contra um "brexit" duro, contra el primeiro-ministro Boris Johnson, que impeça uma saída sem acordo da UE.