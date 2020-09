A cantora Sinead O’Connor decidiu abraçar um novo projeto e, sem deixar de lado a sua carreira, começar a trabalhar como auxiliar de saúde.

"Vou continuar a ser cantora, mas vou trabalhar como assistente de saúde quando estiver entre [gravações de] álbuns e digressões", escreveu no Twitter, mostrando-se “muito animada” com o novo projeto e com o início do curso, que começará daqui a algumas semanas.