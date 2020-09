Governo garante que escolas estão preparadas para enfrentarem a pandemia

O Governo afirmou, esta quinta-feira, que as escolas estão preparadas para enfrentar a pandemia e que as famílias podem estar descansadas com o regresso às aulas.

"O ano letivo vai iniciar-se entre 14 e 17 de setembro. As escolas estão preparadas para esse início, criaram os seus circuitos, preparam-se para poder receber os alunos", garantiu a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no briefing após o Conselho de Ministros desta quinta-feira.

"As famílias devem estar descansadas e confiantes porque os nossos estabelecimentos escolares são capazes de enfrentar esta pandemia, são capazes de ter em segurança as suas crianças e têm à sua disposição as orientações de que necessitam", assegurou.

Mariana Vieira da Silva considerou que é importante passar uma “mensagem de tranquilidade” e reforçou que é preciso ter "consciência do muito trabalho que foi feito".

"Ao longo dos últimos meses têm sido enviadas às escolas e tornadas públicas nos 'sites' dos diferentes serviços do Ministério da Educação e por todas as vias um enorme conjunto de orientações sobre o regresso às aulas", sublinhou.

"Aquilo que dissemos que ainda faríamos é um conjunto de orientações explicitas, que até já estão trabalhadas nos documentos que eu referi, sobre como cada escola deve reagir relativamente a um caso suspeito, a um caso confirmado ou a um surto na escola", acrescentou.

Em causa estão os planos de contingência, a organização do espaço, a concertação de alunos que é permitida, a distância entre os alunos, procedimentos relativamente aos espaços de refeições e a utilização de máscara a partir do segundo ciclo.