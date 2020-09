PSG com mais três casos positivos de covid-19 no plantel

Há pelo menos seis jogadores infetados. Clube não divulga quais, mas L’Equipe volta a avançar com nomes.

O clube francês Paris Saint-Germain (PSG) confirmou, esta quinta-feira, que há mais três jogadores infetados com covid-19. A notícia surge depois de ontem o clube ter anunciado três diagnósticos positivos entre o plantel.

A exemplo do que tinha feito na véspera, o PSG não divulgou o nome dos infetados, mas o jornal francês L’Equipe, o mesmo que avançou ontem com os nomes dos primeiros três atletas com covid-19, escreve que os novos contágios dizem respeito ao guarda-redes Keylor Navas, o defesa Marquinhos e o avançado Mauro Icardi.

Na véspera, logo após o anúncio do PSG para os primeiros jogadores infetados, o L’Equipe adiantou que se tratava do brasileiro Neymar e dos argentinos Ángel Di Maria e Leandro Paredes.