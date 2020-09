Efemérides de 4 de Setembro

1479 Foi assinado há 541 anos o Tratado de Alcáçovas, entre D. João II e os Reis Católicos de Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, pondo fim à Guerra de sucessão de Castela (1479-80, com cláusulas também sobre o domínio do Oceano Atlântico por ambos os países segundo os respectivos interesses de expansão marítima.

1609 Henry Hudson (1550-1611), navegador e explorador inglês, descobriu há 411 anos a ilha de Manhattan, no rio que recebeu o seu nome, financiado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, para descobrir por aquele lado um caminho para a Ásia.

1781 Foi fundada há 239 anos a segunda cidade mais populosa dos EUA, que abriga os principais estúdios mundiais do cinema e os grandes casinos populares, a cidade de Los Angeles, com o nome inicial de El Pueblo de la Reina de Los Angeles, pelo governador espanhol da Califórnia (que, depois de espanhola, ainda passou pela dependência do México independente, antes de se tornar americana), Felipe de Neve (1724-84), sob as ordens de Carlos III de Espanha.

1882 Foi inaugurada há 138 anos a primeira rede de iluminação elétrica de Nova Iorque, segundo um sistema de Edison, inventor da lâmpada.

1886 Gerónimo (1829-1909), o último guerreiro índio apache norte-americano, rendeu-se aos colonizadores brancos há 234 anos, na Batalha de Skeleton Canyon, Arizona.

1888 George Eastman (1854-1932), inventor e empresário norte-americano, registou há 132 anos a patente da máquina fotográfica Kodak, ajudando a trazer a fotografia para o grande público com os seus filmes em rolo, também inventados por ele.

1989 Em Leipzig, Alemanha Oriental, ocorreu há 31 anos a primeira manifestação semanal para a legalização de grupos de oposição e reformas democráticas.

1974 Os EUA e a RDA (ou Alemanha de Leste, comunista) estabeleceram relações há 46 anos, aproveitando a Ostpolitik (1969) – porque antes a Alemanha Ocidental cortava relações com quem as estabelecia com Berlim-Leste.

1995 A Federação das Organizações de Arte Rupestre reconheceu há 25 anos a "importância da herança cultural de Vale do Coa".

1997 O ex-delegado da Bayer, Alfredo Pequito, denunciou há 23 anos que há médicos a prescrever medicamentos em troca de presentes e viagens a congressos de teor científico duvidoso, motivando uma das muitas investigações inconclusivas do Ministério Público.

2015 José Sócrates foi libertado há 5 anos depois de quase 1 preso em Évora, passando para prisão domiciliária.

2016 O Papa Francisco proclamou há 4 anos Santa a madre Teresa de Calcutá (1910-97), que apesar de se tornar famosa na Índia (de que igualmente tinha a nacionalidade), era realmente albanesa.

2019 Foi aplicada uma multa recorde de 170 milhões de dólares à Google por violar a Lei de Protecção da Privacidade Infantil na Internet.