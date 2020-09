Dois trabalhadores morrem soterrados em zona industrial de vila em Viana do Castelo

Duas pessoas morreram, durante a madrugada desta sexta-feira, soterradas em areia na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu numa empresa na zona industrial de Campos, em Vila Nova de Cerveira, em Viana do Castelo

Para além das duas vítimas mortais, outro funcionário ficou ferido, tendo sido transportado para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, citada pela Lusa, o acidente na empresa de fundição de metais ocorreu às 5h39 quando as vítimas estavam "a trabalhar em moldes e ficaram soterradas em areia". Os corpos ainda não terão sido retirados do local, para onde foram mobilizados 23 operacionais.