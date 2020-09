Prisa vende posição na Media Capital por cerca de 37 milhões

A Prisa vendeu a totalidade da sua participação na Media Capital, dona da TVI e da Rádio Comercial, a "um conjunto de investidores" por 36,8 milhões de euros.

O preço da operação, 36,8 milhões, representa um bónus de 63% em relação à OPA lançada pela Cofina sobre a Media Capital a 12 de agosto.

“Depois de realizada, através de uma entidade financeira, uma prospeção de mercado para a procura de potenciais investidores, a Vertix, filial integralmente participada pela Prisa, assinou, com variados investidores, acordos independentes de compra e venda de ações da Media Capital, que representam a totalidade da participação acionista (64,47%) mantida pela Vertix na sociedade portuguesa”, adianta a empresa espanhola em comunicado.

A Prisa explicou ainda que os acordos realizaram-se simultaneamente mediante transmissões independentes em bloco das ações por um preço total de 36,8 milhões de euros. No entanto, não há referência a quem comprou ou à percentagem da participação que cabe a cada investidor.

A operação “representa uma valorização implícita da empresa (enterprise value) de 150 milhões de euros e um bónus de 63% em relação ao preço por ação oferecido pela entidade Cofina na sua oferta pública voluntária sobre as ações da Media Capital, publicada no passado dia 12 de agosto”, sublinhou a empresa.

No comunicado, é também referido que a operação, que recebeu luz verde da Pluris, de Mário Ferreira, “está condicionada à obtenção de um waiver de determinados credores financeiros da Prisa, bem como à autorização das autoridades reguladoras portuguesas que possam revelar-se necessárias”.